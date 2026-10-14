Sant Kabir Nagar News: हादसों से नहीं ले रहे सबक, तारों के नीचे सजा रहे पंडाल

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जिले में पहले भी विसर्जन के दौरान करंट लगने, पानी में डूबने और सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में पौली क्षेत्र के नकहा गांव में दुर्गा पूजा पंडाल में जनरेटर से करंट लगने से मासूम की मौत ने सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।शासन की ओर से बिजली के तारों के पास पंडाल नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद पुरानी सब्जी मंडी, मुखलिशपुर ओवरब्रिज, बरदहिया, मेंहदावल बाइपास रोड समेत करीब 30 स्थानों पर बिजली के तारों के नीचे या ट्रांसफॉर्मर के नजदीक पंडाल स्थापित किए गए हैं।ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ और बिजली से जुड़े उपकरणों के इस्तेमाल के बीच हादसे की आशंका बनी हुई है। विसर्जन के दौरान प्रतिमाओं के साथ लंबे पाइप, ध्वज और अन्य ऊंचे सामान ले जाए जाते हैं। इनके बिजली के तारों के संपर्क में आने से बड़ा हादसा हो सकता है। बिजली निगम के कर्मचारी ढीले तारों को कसने में जुटे हैं। वहीं, पुलिस के सामने भीड़ नियंत्रित करने और विसर्जन जुलूस को सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने की चुनौती है।ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 11 लोग हुए थे घायल : अक्तूबर 2022 में बेलहर कला क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के बाद श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली नंदौर के निकट झुड़िया नाला के पास अनियंत्रित होकर पलट गई थी। हादसे में 11 लोग घायल हुए थे। कई घायलों को जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा था।ऐसे हादसों से बचने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली पर क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने से बचना, सुरक्षित गति से वाहन चलाना और रात में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करना जरूरी है।दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण, अग्निसुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश : संतकबीरनगर। दुर्गा पूजा पंडालों में आग लगने की संभावित घटनाओं को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को अग्निशमन विभाग की टीम ने मगहर और खलीलाबाद शहर क्षेत्र के पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अशोक यादव के नेतृत्व में पहुंची टीम ने आयोजकों को अग्निसुरक्षा के आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान प्रभारी अग्निशमन अधिकारी ने पंडालों में आग से बचाव के इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने आयोजकों को पंडालों में बालू, पानी और अग्निशमन यंत्र रखने के निर्देश दिए। साथ ही आग लगने की स्थिति में तत्काल बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने पर जोर दिया।अग्निशमन विभाग की टीम ने आयोजकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि इन उपायों से आग लगने की घटना पर समय रहते काबू पाने और जन-धन की हानि रोकने में मदद मिलेगी।