Sant Kabir Nagar News: भाजपा के नव नियुक्त जिला प्रभारी जयप्रकाश साहू का हुआ स्वागत

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जिला प्रभारी जय प्रकाश साहू ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की पूंजी हैं। कार्यकर्ता निरंतर संगठन के लिए समर्पित भाव से कार्य करते हैं और यही संगठन की वास्तविक ताकत हैं। उन्होंने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने पार्टी की नीतियों एवं सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा संगठन को बूथ स्तर पर और मजबूत करने पर जोर दिया।स्वागत करने वालों में विधायक अंकुर राज त्रिपाठी, विधायक गणेश चौहान, विधायक अनिल त्रिपाठी, क्षेत्रीय मंत्री सुनीता अग्रहरि, क्षेत्रीय मंत्री बंधु चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदंबा प्रसाद श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख राममिलन यादव, भूपेंद्र सिंह, रामबृक्ष यादव, अरविंद जायसवाल समेत अन्य शामिल रहे।