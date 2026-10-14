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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Navratri security plan ready, more than 1500 policemen will be deployed

Sant Kabir Nagar News: नवरात्र पर सुरक्षा का खाका तैयार, 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों की लगेगी ड्यूटी

Wed, 14 Oct 2026 01:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:40 AM IST
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Navratri security plan ready, more than 1500 policemen will be deployed
संतकबीरनगर। नवरात्र पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। दुर्गा पूजा पंडालों की निगरानी की जा रही है। सप्तमी से लेकर दशहरा और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन तक जिले में व्यापक स्तर पर पुलिस बल तैनात रहेगा।
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सुरक्षा व्यवस्था की कमान चार क्षेत्राधिकारियों (सीओ), 25 निरीक्षकों और आठ थानाध्यक्षों के हाथों में होगी। इसके अलावा 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों और एक प्लाटून पीएसी की भी ड्यूटी लगाई जाएगी।
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नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जाएगी। सभी पंडालों पर दो-दो पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि दर्शन-पूजन के दौरान व्यवस्था बनी रहे। किसी भी तरह की अव्यवस्था होने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। सप्तमी से शुरू होने वाली यह व्यवस्था दशहरा और प्रतिमा विसर्जन तक प्रभावी रहेगी।
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