Sant Kabir Nagar News: पौली में तीन महीने से मनरेगा मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी

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रोसयाबाजार। विकास खंड के पौली में मनरेगा मजदूरों को तीन माह से मजदूरी का भुगतान न होने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मजदूरी भुगतान की मांग की है।विकास खंड पौली के विभिन्न ग्राम पंचायतों में मनरेगा मजदूरों को रोजगार देने के लिए ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों में मजदूरी का भुगतान विगत तीन माह से न होने से मनरेगा मजदूर काफी परेशान है। मनरेगा मजदूरों में बिपिन, रूबिआलम, समीम, नबीरहम, नासीर, जगन्नाथ, हरिकुशन, देवेन्द्र, महेन्द्र, अमरजीत, नन्हे, राधेश्याम, सुनीता देवी आदि का कहना है कि मनरेगा में कार्य करने के बाद तीन माह से मजदूरी का पैसा न आने से परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण करने में बड़ी समस्या झेलना पड़ रहा है। हमने होली में कर्ज लेकर त्योहार मनाया और तमाम जरूरी काम किसी तरह चला रहे हैं। काम करने जाने पर कभी-कभी नेटवर्क की दिक्कत से हाजिरी नहीं लग पाती है, यह भी एक समस्या बनी हुई है। जिम्मेदार न जाने क्या कर रहे हैं। सरकार भत्ता देने का प्रावधान बताती है वह भी नहीं मिल पाता है। जबकि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी एक हफ्ते में ही उनके खाते में भेजने का नियम है।खंड विकास अधिकारी श्वेता वर्मा ने बताया कि मनरेगा मजदूरों का भुगतान लंबे समय से नहीं आया है। डिमांड भेज दी गई है, जल्द ही पैसा आने वाला है।