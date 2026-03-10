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Sant Kabir Nagar News: आठ माह से नहीं मिला मानदेय, मनरेगा कर्मियों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

Tue, 03 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 03:00 AM IST
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MNREGA workers have not received their honorarium for eight months and have submitted a memorandum to the BDO.
सांथा। मनरेगा कर्मियों को लंबे समय से मानदेय नहीं मिला है। इससे उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। ब्लाॅक अध्यक्ष की अगुवाई में मंगलवार को ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर और तकनीकी सहायकों ने खंड विकास अधिकारी विवेकानंद मिश्र को ज्ञापन सौंपकर लंबित मानदेय के भुगतान की मांग की। रोजगार सेवकों ने कहा कि मानदेय न मिलने से वह कार्य करने में असमर्थ हैं। वह परिवार भी नहीं चला पा रहे हैं।
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ब्लाॅक अध्यक्ष दुर्गेश उपाध्याय ने कहा कि वे विभाग के निर्देशों के अनुसार गांवों के विकास कार्यों में लगातार योगदान दे रहे हैं। विभागीय कार्यों के साथ-साथ वीओआईडी सत्यापन, क्रॉप सर्वे सहित अन्य योजनाओं से जुड़े कार्य भी पूरी जिम्मेदारी के साथ किए जा रहे हैं। जुलाई 2025 से मानदेय नहीं मिला है। इसके कारण दीपावली और होली जैसे त्योहारों पर भी उन्हें वेतन नहीं मिल पाया, जिससे उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।
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कर्मियों ने गंभीर आर्थिक संकट का हवाला देते हुए कहा कि वे विभागीय दायित्वों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। मौके पर संगम त्रिपाठी, मो अयूब, अश्विनी त्रिपाठी, ज्ञानदास चौरसिया, परमात्मा प्रसाद, अश्विनी श्रीवास्तव, सतीश चंद्र पांडेय, धर्मेंद्र कुमार, अमर सिंह आदि मौजूद रहे।
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