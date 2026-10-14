Sant Kabir Nagar News: एडीओ पंचायत कार्यालय की खिड़की की सरिया तोड़कर चोरी की कोशिश

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ब्लॉक परिसर के पश्चिमी गेट के पास स्थित एडीओ पंचायत कार्यालय भवन के उत्तरी हिस्से की खिड़की की सरिया तोड़कर चोरों ने अंदर घुसने का प्रयास किया। खिड़की का फाटक खोलने की भी कोशिश की गई, लेकिन अंदर सटी लोहे की अलमारी रास्ते में बाधा बन गई। इसके चलते चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। विज्ञापन

कार्यालय में लैपटॉप, कंप्यूटर, इन्वर्टर, बैटरी और महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेख रखे हुए हैं। एसओ अमित कुमार ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। घटना की जांच कराई जाएगी। ब्लॉक परिसर के पश्चिमी गेट के पास स्थित एडीओ पंचायत कार्यालय भवन के उत्तरी हिस्से की खिड़की की सरिया तोड़कर चोरों ने अंदर घुसने का प्रयास किया। खिड़की का फाटक खोलने की भी कोशिश की गई, लेकिन अंदर सटी लोहे की अलमारी रास्ते में बाधा बन गई। इसके चलते चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके।कार्यालय में लैपटॉप, कंप्यूटर, इन्वर्टर, बैटरी और महत्वपूर्ण सरकारी अभिलेख रखे हुए हैं। एसओ अमित कुमार ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। घटना की जांच कराई जाएगी।

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सेमरियावां। दुधारा थाना क्षेत्र के सेमरियावां ब्लॉक परिसर स्थित एडीओ पंचायत कार्यालय में खिड़की की सरिया तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। खिड़की के ठीक अंदर लोहे की अलमारी रखी होने के कारण चोर कार्यालय में दाखिल नहीं हो सके। कार्यालय पहुंचने पर एडीओ पंचायत राधेश्याम चौधरी को घटना की जानकारी हुई। उन्होंने दुधारा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।