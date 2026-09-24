Sant Kabir Nagar News: रिमझिम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, उमस भरी गर्मी से मिली राहत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:21 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:21 PM IST
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संतकबीरनगर। बुधवार की रात्रि से रिमझिम बारिश हो रही है। बृहस्पतिवार को भी दिनभर रुक- रुक कर बारिश होती रही। इससे मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश से धान की फसल को संजीवनी मिली है। इससे किसान खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि शहर में सड़कें कीचड़ से सराबोर हो गई हैं, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा है।
बुधवार की रात्रि से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है। किसान रामदरस, सुधाकर आदि का कहना है कि बारिश से सिंचाई की चिंता दूर हो गई है। फसल का विकास अब तेजी से होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ बारिश के चलते खलीलाबाद कस्बे में जगह-जगह जलभराव व कीचड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी झेलनी पड़ी है।
व्यापारियों पर भी बारिश का असर पड़ा है। दुकानों पर अन्य दिनों की अपेक्षा काफी कम ग्राहक आए।
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मौसम में बदलाव हुआ है। अभी शनिवार तक बारिश के आसार बने हुए हैं। इससे फसलाें को लाभ पहुंचेगा। गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी।
-अमरनाथ मिश्र, मौसम वैज्ञानिक, कुमारगंज, अयोध्या
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बुधवार की रात्रि से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला है। किसान रामदरस, सुधाकर आदि का कहना है कि बारिश से सिंचाई की चिंता दूर हो गई है। फसल का विकास अब तेजी से होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ बारिश के चलते खलीलाबाद कस्बे में जगह-जगह जलभराव व कीचड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी झेलनी पड़ी है।
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व्यापारियों पर भी बारिश का असर पड़ा है। दुकानों पर अन्य दिनों की अपेक्षा काफी कम ग्राहक आए।
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मौसम में बदलाव हुआ है। अभी शनिवार तक बारिश के आसार बने हुए हैं। इससे फसलाें को लाभ पहुंचेगा। गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी।
-अमरनाथ मिश्र, मौसम वैज्ञानिक, कुमारगंज, अयोध्या