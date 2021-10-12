फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Instead of burning crop residue, farmers should mix it in the field.

Sant Kabir Nagar News: फसल अवशेष जलाने के बजाय खेत में मिलाएं किसान

Wed, 04 Nov 2026 12:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Instead of burning crop residue, farmers should mix it in the field.
धनघटा। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. सीपीएन गौतम के नेतृत्व में खेत बचाओ अभियान के तहत ग्राम लकाड़ी में कृषक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वैज्ञानिक डॉ. देवेश कुमार ने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन, आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग और मृदा परीक्षण की वैज्ञानिक विधि की जानकारी दी।
विज्ञापन


डॉ. देवेश कुमार ने कहा कि धान की कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका उचित प्रबंधन करना चाहिए। अवशेषों को खेत में मिलाने से मिट्टी में जैविक कार्बन और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। इससे मिट्टी की संरचना, जल धारण क्षमता और उर्वरता में भी सुधार होता है।
विज्ञापन


उन्होंने सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और स्मार्ट सीडर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों की उपयोगिता बताते हुए कहा कि इनके माध्यम से फसल अवशेषों के बीच ही रबी फसलों की सीधी बुवाई की जा सकती है। इससे खेत की तैयारी में लगने वाला समय, श्रम और लागत कम होती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मृदा स्वास्थ्य संरक्षण पर जोर देते हुए उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक विधि से मिट्टी का नमूना एकत्र करने और उसकी जांच कराने की सलाह दी। कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करने से अनावश्यक खर्च कम होता है और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के साथ फसल उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है।


कार्यक्रम में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान उप कृषि निदेशक डॉ. राकेश सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed