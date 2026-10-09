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Sant Kabir Nagar News: जैम जेली, अचार, मुरब्बा बनाने की विधि बताई

Sat, 10 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:00 AM IST
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How to make jam, jelly, pickle and marmalade
संतकबीरनगर। हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय खलीलाबाद में गृह विज्ञान विभाग की तरफ से व्यवसाय कोर्स के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें व्यावसायिक कोर्स खाद्य संरक्षण के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को अनेक तकनीक समझाई गई। खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा गृह विज्ञान विभाग की छात्र-छात्राओं को संरक्षण की अनेक विधियां तथा पोषण संबंधित जानकारी दी गई। छात्रों और छात्राओं को जैम, जेली, अचार, मुरब्बा इनको कैसे बनाया जाए की विधियां बताई गई। संवाद
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