Sant Kabir Nagar News: छठ के लिए लगीं फल की दुकानें
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:35 PM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:35 PM IST
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संतकबीरनगर। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। घरों से लेकर बाजार और नदी-तालाबों के घाटों तक पर्व की तैयारियां दिखाई दे रही हैं। व्रती महिलाओं ने जहां घरों में मिट्टी के चूल्हे बनवाए हैं, वहीं नदी और सरोवरों के किनारे छठ पूजा के लिए वेदियां बनाई हैं। नहाय-खाय के साथ शुक्रवार से पर्व शुरू हो गया है।
बाजार में भी पर्व की रौनक बढ़ने लगी है। फल की दुकानें सज गई हैं और पूजन सामग्री के साथ ही बांस से बने दौरा, सूप आदि की खरीदारी शुरू हो गई है। छठ पर्व पर फलों का विशेष महत्व होने के कारण दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजानी शुरू कर दी हैं।
बाजार में केला, सेब, संतरा, अनार, नारियल, अमरूद, शरीफा और मौसमी सहित विभिन्न प्रकार के फल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। पर्व पर फलों की मांग बढ़ने की उम्मीद में दुकानदारों ने पर्याप्त मात्रा में सामान मंगाना शुरू कर दिया है। वहीं, ग्राहक भी अभी से फलों के दाम और गुणवत्ता की जानकारी लेने के साथ खरीदारी कर रहे हैं। छठ पूजा में बांस के बने सूप और दौरा का विशेष महत्व होता है।
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इन्हीं में पूजन सामग्री और फल रखकर व्रती महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इसके चलते बाजार में बांस से बने दौरा, सूप और अन्य पूजन सामग्री की दुकानें भी सजने लगी हैं।
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बाजार में भी पर्व की रौनक बढ़ने लगी है। फल की दुकानें सज गई हैं और पूजन सामग्री के साथ ही बांस से बने दौरा, सूप आदि की खरीदारी शुरू हो गई है। छठ पर्व पर फलों का विशेष महत्व होने के कारण दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजानी शुरू कर दी हैं।
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बाजार में केला, सेब, संतरा, अनार, नारियल, अमरूद, शरीफा और मौसमी सहित विभिन्न प्रकार के फल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। पर्व पर फलों की मांग बढ़ने की उम्मीद में दुकानदारों ने पर्याप्त मात्रा में सामान मंगाना शुरू कर दिया है। वहीं, ग्राहक भी अभी से फलों के दाम और गुणवत्ता की जानकारी लेने के साथ खरीदारी कर रहे हैं। छठ पूजा में बांस के बने सूप और दौरा का विशेष महत्व होता है।
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इन्हीं में पूजन सामग्री और फल रखकर व्रती महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इसके चलते बाजार में बांस से बने दौरा, सूप और अन्य पूजन सामग्री की दुकानें भी सजने लगी हैं।