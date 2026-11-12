Sant Kabir Nagar News: छठ के लिए लगीं फल की दुकानें

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बाजार में भी पर्व की रौनक बढ़ने लगी है। फल की दुकानें सज गई हैं और पूजन सामग्री के साथ ही बांस से बने दौरा, सूप आदि की खरीदारी शुरू हो गई है। छठ पर्व पर फलों का विशेष महत्व होने के कारण दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजानी शुरू कर दी हैं।बाजार में केला, सेब, संतरा, अनार, नारियल, अमरूद, शरीफा और मौसमी सहित विभिन्न प्रकार के फल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। पर्व पर फलों की मांग बढ़ने की उम्मीद में दुकानदारों ने पर्याप्त मात्रा में सामान मंगाना शुरू कर दिया है। वहीं, ग्राहक भी अभी से फलों के दाम और गुणवत्ता की जानकारी लेने के साथ खरीदारी कर रहे हैं। छठ पूजा में बांस के बने सूप और दौरा का विशेष महत्व होता है।इन्हीं में पूजन सामग्री और फल रखकर व्रती महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इसके चलते बाजार में बांस से बने दौरा, सूप और अन्य पूजन सामग्री की दुकानें भी सजने लगी हैं।