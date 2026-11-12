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Sant Kabir Nagar News: स्वच्छता, संयम और सामाजिक एकता का संदेश देता है छठ

Thu, 12 Nov 2026 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:41 PM IST
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Chhath conveys a message of cleanliness, self-restraint, and social unity.
संतकबीरनगर। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिले में उत्साह बढ़ने लगा है। घरों से लेकर बाजारों और घाटों पर छठ की तैयारियां व्रती महिलाओं ने शुरू कर दी है। व्रती महिलाएं दउरी, सूपली और अन्य पूजन सामग्री की व्यवस्था में जुट गई हैं। घरों से लेकर तालाबों और घाटों तक ''कांच ही बांस के बहंगिया'' जैसे पारंपरिक छठ गीतों की गूंज सुनाई देने लगी है।
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भगवान सूर्य और छठी मइया की पूजा के लिए महिलाएं श्रद्धा और पवित्रता के साथ तैयारियां कर रही हैं। कठिन नियमों और संयम के बावजूद व्रती महिलाओं में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह रहता है।
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छठ पर्व हमारी आस्था और विश्वास का महापर्व है। इसमें व्रती महिलाएं पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ भगवान सूर्य और छठी मइया की पूजा करती हैं।
-प्रीति मिश्रा, पटखौली
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छठ पूजा हमें स्वच्छता, संयम और अनुशासन का संदेश देती है। व्रत के दौरान साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। घर से लेकर घाट तक सभी लोग मिलकर व्यवस्था करते हैं।
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-नीलम, गिरधरपुर
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डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा महत्व रखती है। यह हमें प्रकृति और सूर्य के महत्व का एहसास कराती है। कठिन नियमों के बावजूद व्रती महिलाओं में विशेष उत्साह बना रहता है।

-प्रमिला, दुबौली
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छठ पूजा हमारी पुरानी परंपरा और संस्कृति की पहचान है। नई पीढ़ी को भी इस पर्व के महत्व और परंपराओं से परिचित कराना जरूरी है।
-प्रियंका, एईचाकाट
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