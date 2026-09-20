Sant Kabir Nagar News: शांतिभंग की आशंका में पांच गिरफ्तार

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संतकबीरनगर। जिले के तीन थाना क्षेत्रों में पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई पूरी की। जिले में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापा मारा। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने एक, धनघटा पुलिस ने दो और महुली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई पूरी करके संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जहां से सभी को जमानत दे दी गई। संवाद