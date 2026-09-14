Sant Kabir Nagar News: न्यू केयर हॉस्पिटल के प्रबंधक व चिकित्सक पर प्राथमिकी दर्ज

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बेलहर कला थाना क्षेत्र के जंगल दशहर-देवघाट निवासी महिला के पति हरिगोविंद ने 14 सितंबर पुलिस को दी तहरीर में बताया कि एक जनवरी 2026 को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन महिला को न्यू केयर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल की एंबुलेंस से महिला को वहां लाया गया। जांच के बाद चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया और बच्चे का जन्म हुआ। आरोप है कि जन्म के तुरंत बाद चिकित्सकों ने नवजात की हालत गंभीर बताते हुए हॉस्पिटल में एनआईसीयू की सुविधा न होने की बात कही। इसके बाद बच्चे को पहले जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही नवजात की मौत हो गई।परिजन का आरोप है कि नवजात की मौत के बाद हॉस्पिटल के लोग गोरखपुर पहुंचे और बच्चे के शव को राजघाट में दफन कराने का दबाव बनाया। परिजन ने शव राजघाट में दफना दिया। आरोप है कि महिला को इसकी जानकारी नहीं दी गई।डिस्चार्ज के बाद बढ़ता गया पेट दर्दसात जनवरी को महिला को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इसके बाद उसके पेट में लगातार दर्द बना रहा। परिजन करीब दो माह तक न्यू केयर हॉस्पिटल में ही उसका इलाज कराते रहे लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद 16 मार्च को बस्ती स्थित कैली हॉस्पिटल में महिला की जांच कराई गई।कैली हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे और एमआरआई की जांच में महिला के पेट के अंदर ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली कॉटन की पट्टी फंसे होने की बात सामने आई। इसके बाद 20 मार्च को महिला का दोबारा ऑपरेशन किया गया और पेट से कॉटन की पट्टी निकाली गई। हालांकि तब तक संक्रमण काफी फैल चुका था।उपचार के बावजूद महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई और 29 अगस्त को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने महिला के शव का पोस्टमार्टम भी कराया है।सीएमओ कार्यालय से भी कराई जाएगी जांचप्रभारी निरीक्षक मेंहदावल राकेश कुमार सिंह ने बताया कि 14 सितंबर को हरिगोविंद की तहरीर के आधार पर न्यू केयर हॉस्पिटल के प्रबंधक, चिकित्सक और स्टाफ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। हॉस्पिटल से संबंधित दस्तावेजों की जांच सीएमओ कार्यालय के माध्यम से भी कराई जाएगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।