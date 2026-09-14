Sant Kabir Nagar News: घर में घुसकर परिवार को पीटा, छह महिलाओं समेत कई घायल

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मिश्रौलिया निवासी मोलहू प्रसाद ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा पोखरे के पास दुकान पर बैठा था। इसी दौरान काजू यादव समेत कुछ लोग बोलेरो से पहुंचे। आरोप है कि बोलेरो सवार लोगों ने जातिसूचक गालियां देते हुए धमकी दी और वाहन चढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद आरोपी गांव की ओर चले गए और करीब 15 से 20 लोगों को साथ लेकर उनके घर पहुंचे।आरोपियों ने लाठी-डंडे, सरिया और चाकू से परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। महिलाओं के साथ भी घर में घुसकर मारपीट की गई। मारपीट में अविनाश प्रसाद और झीनक प्रसाद के सिर में गंभीर चोट आई। इस मारपीट में खुशबू देवी, अनिता देवी, सुशीला देवी और रूमाली देवी को भी चोटें आई हैं।पीड़ित ने काजू यादव, चंद्रकेत यादव, सोनू यादव, चंदू यादव, राजभवन यादव, राजू यादव, किशन यादव, सचिन यादव, चंदन यादव समेत अन्य लोगों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच व आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।