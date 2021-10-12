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Sant Kabir Nagar News: छात्रवृत्ति आवेदनों को सत्यापित कर भेजना सुनिश्चित करेंं

Sat, 24 Oct 2026 12:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:08 AM IST
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Ensure that scholarship applications are verified and submitted.
संतकबीरनगर। डीआईओएस उपेंद्र कुमार ने समस्त प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि समाज कल्याण अधिकारी ने सूचना दी है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में कक्षा-9 से 12 तक के प्रक्रियाधीन छात्रवृत्ति आवेदनों को तत्काल सत्यापित कर भेजना सुनिश्चित करें। बायोमेट्रिक न होने की स्थिति में नियमानुसार आवेदन निरस्त कर दे। किसी भी दशा में एक भी आवेदन पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। लापरवाही की स्थिति में संबंधित संस्था उत्तरदायी होगी। 脁
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