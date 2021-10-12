Sant Kabir Nagar News: छात्रवृत्ति आवेदनों को सत्यापित कर भेजना सुनिश्चित करेंं

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संतकबीरनगर। डीआईओएस उपेंद्र कुमार ने समस्त प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि समाज कल्याण अधिकारी ने सूचना दी है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में कक्षा-9 से 12 तक के प्रक्रियाधीन छात्रवृत्ति आवेदनों को तत्काल सत्यापित कर भेजना सुनिश्चित करें। बायोमेट्रिक न होने की स्थिति में नियमानुसार आवेदन निरस्त कर दे। किसी भी दशा में एक भी आवेदन पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। लापरवाही की स्थिति में संबंधित संस्था उत्तरदायी होगी। 脁