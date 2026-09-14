Sant Kabir Nagar News: सीसीटीएनएस में करें सटीक फीडिंग, तेज होगी विवेचना

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पुलिस कर्मियों को दक्ष बनाने के लिए सीसीटीएनएस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डीसी अहमद रजा ने पुलिसकर्मियों को सीसीटीएनएस पोर्टल पर आईआईएफ फॉर्म, जीडी, एफआईआर, सीडी, सीएस, एफआर और डाटाबेस सर्विस से संबंधित प्रविष्टियों की प्रक्रिया समझाई।प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को बताया गया कि विवेचना से संबंधित सूचनाओं और अभिलेखों की फीडिंग में किसी तरह की त्रुटि न हो। सभी सूचनाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पोर्टल पर दर्ज की जाएं। इससे पुलिस के अभिलेखों का डिजिटलीकरण होने के साथ विवेचनाओं के निस्तारण में भी तेजी आएगी।कार्यक्रम में जिले के सभी थानों से दो-दो आरक्षी शामिल हुए। उन्हें सीसीटीएनएस के विभिन्न मॉड्यूल और सेवाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीएनएस के प्रभावी इस्तेमाल से पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।पुलिस अधीक्षक ने विवेचनाओं के त्वरित निस्तारण और पुलिस अभिलेखों को डिजिटल रूप से व्यवस्थित रखने के लिए सीसीटीएनएस का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया।