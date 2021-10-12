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कार्यशाला के पहले दिन मानसिक मंदता से ग्रस्त अधिगम अक्षमता वाले बच्चों मूकबधिर एवं श्रवण बाधित बच्चों एवं दृष्टिबाधित सहित अल्प दृष्टि बाधित बच्चों के संदर्भ में शिक्षण अधिगम सामग्रियों पर विस्तृत चर्चा की गई।डीसी समेकित शिक्षा रजनीश वैद्यनाथ ने कहा कि टीएलएम सामग्रियों का निर्माण कराया जाना है। टीएलएम सामग्रियां कक्षा एवं विषय वार होंगे, जिसका उपयोग दिव्यांग बच्चों द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ टीएलएम सामग्रियां कुछ इस प्रकार से किया जाएगा कि उसका उपयोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के साथ-साथ सामान्य बच्चों के लिए भी किया जा सके। संवाद