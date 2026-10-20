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Sant Kabir Nagar News: रोडवेज बस की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत

Tue, 20 Oct 2026 01:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:33 AM IST
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Elderly cyclist dies after being hit by a roadways bus
रामललित की फ़ाइल फोटो
मेंहदावल। क्षेत्र के सांडे खुर्द गांव के पास सोमवार की सुबह तेज रफ्तार रोडवेज बस ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने बस को कब्जे में ले ली है। चालक मौके से भाग गया है।
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पुलिस के अनुसार सांडे खुर्द निवासी रामललित (65) पुत्र दुर्बली सोमवार की सुबह करीब नौ बजे साइकिल से सांडे कला की ओर जा रहे थे। अभी वह सांडे कला पहुंचे ही थे कि उसी दौरान पीछे से आ रही रोडवेज की बस ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग साइकिल समेत सड़क पर गिर गए।
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आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची बनकसिया चौकी पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल को एंबुलेंस से सीएचसी मेंहदावल पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
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बस में यात्री बैठे होने के कारण पुलिस ने यात्रियों को दूसरे वाहन से रवाना कराया। बस को कब्जे में ले लिया। हालांकि चालक मौके से भाग गया है। एसओ राकेश सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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