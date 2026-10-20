Sant Kabir Nagar News: रोडवेज बस की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत

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पुलिस के अनुसार सांडे खुर्द निवासी रामललित (65) पुत्र दुर्बली सोमवार की सुबह करीब नौ बजे साइकिल से सांडे कला की ओर जा रहे थे। अभी वह सांडे कला पहुंचे ही थे कि उसी दौरान पीछे से आ रही रोडवेज की बस ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग साइकिल समेत सड़क पर गिर गए।आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची बनकसिया चौकी पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल को एंबुलेंस से सीएचसी मेंहदावल पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।बस में यात्री बैठे होने के कारण पुलिस ने यात्रियों को दूसरे वाहन से रवाना कराया। बस को कब्जे में ले लिया। हालांकि चालक मौके से भाग गया है। एसओ राकेश सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।