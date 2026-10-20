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Sant Kabir Nagar News: शांतिभंग की आशंका में 14 लोग गिरफ्तार

Tue, 20 Oct 2026 01:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:54 AM IST
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14 people arrested on suspicion of disturbing the peace
संतकबीरनगर। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सोमवार को अभियान चलाकर 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत कार्रवाई की। जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धर पकड़ के लिए पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापा मारा। कोतवाली खलीलाबाद और महुली पुलिस ने एक-एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं, बखिरा पुलिस ने 10 और मेंहदावल पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करके संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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