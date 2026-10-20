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Sant Kabir Nagar News: सीढ़ी मांगने पर चाकू से हमला, मां-बेटी घायल

Tue, 20 Oct 2026 01:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:53 AM IST
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Mother and daughter injured in knife attack after being asked for a ladder
महुली। क्षेत्र के महुली परसौना निवासी एक महिला से अपनी सीढ़ी मांगने पर उक्त महिला ने चाकू से हमला कर दिया। मां पर चाकू से वार होता देख बेटी भी बचाव में पहुंची तो उक्त महिला ने उस पर भी हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी महिला को थाने लाकर पूछताछ कर रही है।
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घायल महिला पिंकी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने अपनी सीढ़ी गांव की एक महिला को दी थी। सोमवार को जब वह सीढ़ी मांगने पहुंची तो महिला ने देने से मना कर दिया। दोनों में कहासुनी के बीच महिला ने पिंकी पर चाकू से हमला कर दिया।
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अपनी मां पर हमला होता देख बीच-बचाव करने पहुंची उसकी बेटी डिंपल पर भी आरोपी ने चाकू से वार कर दिया, जिससे मां और बेटी दोनों के हाथ में गंभीर चोटें आई। बताते चलें कि आरोपी महिला महुली में किराए पर रहकर अपने बच्चों को पढ़ाती है।
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सूचना पर पहुंची महुली पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी नाथनगर भेज दिया और आरोपी महिला को थाने लाकर पूछताछ कर रही है। संवाद
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