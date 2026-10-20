Sant Kabir Nagar News: सीढ़ी मांगने पर चाकू से हमला, मां-बेटी घायल

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घायल महिला पिंकी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने अपनी सीढ़ी गांव की एक महिला को दी थी। सोमवार को जब वह सीढ़ी मांगने पहुंची तो महिला ने देने से मना कर दिया। दोनों में कहासुनी के बीच महिला ने पिंकी पर चाकू से हमला कर दिया।अपनी मां पर हमला होता देख बीच-बचाव करने पहुंची उसकी बेटी डिंपल पर भी आरोपी ने चाकू से वार कर दिया, जिससे मां और बेटी दोनों के हाथ में गंभीर चोटें आई। बताते चलें कि आरोपी महिला महुली में किराए पर रहकर अपने बच्चों को पढ़ाती है।सूचना पर पहुंची महुली पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी नाथनगर भेज दिया और आरोपी महिला को थाने लाकर पूछताछ कर रही है। संवाद