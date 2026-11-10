Sant Kabir Nagar News: मूर्ति विसर्जन के दौरान घाटों पर रहेंगे गोताखोर, ड्रोन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 03:00 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। दिवाली पर स्थापित लक्ष्मी-गणेश मूर्तियोें के विसर्जन को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। सोमवार को पुलिस लाइंस सभागार में पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें विसर्जन जुलूस के मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि प्रतिमाओं का विसर्जन पूर्व निर्धारित और पारंपरिक मार्गों से ही कराया जाए। जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो इसके लिए पहले से जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रखने और अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
एसपी ने कहा कि विसर्जन स्थलों और घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए घाटों पर पर्याप्त संख्या में गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। जुलूस और विसर्जन मार्गों पर झूलते बिजली के तारों को संबंधित विभागों के समन्वय से समय रहते ठीक कराया जाए।
विज्ञापन
साथ ही डीजे का संचालन और ध्वनि की तीव्रता न्यायालय एवं शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने संवेदनशील मार्गों और विसर्जन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी करने को कहा। स्थानीय आयोजकों और शांति समिति के सदस्यों से समन्वय बनाकर निर्धारित समय-सारणी के अनुसार प्रतिमा विसर्जन कराने पर भी जोर दिया।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह, तीनों सर्किलों के क्षेत्राधिकारी प्रियम राजशेखर पांडेय, अभयनाथ मिश्रा, सर्वदवन सिंह, प्रतिसार निरीक्षक रामबली यादव, एसपी के पीआरओ दुर्गेश पाण्डेय सहित सभी थाना प्रभारी, अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि प्रतिमाओं का विसर्जन पूर्व निर्धारित और पारंपरिक मार्गों से ही कराया जाए। जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो इसके लिए पहले से जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी रखने और अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
एसपी ने कहा कि विसर्जन स्थलों और घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए घाटों पर पर्याप्त संख्या में गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। जुलूस और विसर्जन मार्गों पर झूलते बिजली के तारों को संबंधित विभागों के समन्वय से समय रहते ठीक कराया जाए।
विज्ञापन
साथ ही डीजे का संचालन और ध्वनि की तीव्रता न्यायालय एवं शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने संवेदनशील मार्गों और विसर्जन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी करने को कहा। स्थानीय आयोजकों और शांति समिति के सदस्यों से समन्वय बनाकर निर्धारित समय-सारणी के अनुसार प्रतिमा विसर्जन कराने पर भी जोर दिया।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह, तीनों सर्किलों के क्षेत्राधिकारी प्रियम राजशेखर पांडेय, अभयनाथ मिश्रा, सर्वदवन सिंह, प्रतिसार निरीक्षक रामबली यादव, एसपी के पीआरओ दुर्गेश पाण्डेय सहित सभी थाना प्रभारी, अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।