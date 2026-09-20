Sant Kabir Nagar News: जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन का पुनर्गठन, जगत जायसवाल अध्यक्ष
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन संतकबीरनगर का पुनर्गठन रविवार को खलीलाबाद स्थित एक होटल में हुई बैठक में किया गया। एसोसिएशन के सचिव लखनऊ बीआर वरुण और सचिव सिद्धार्थनगर सोनू गुप्ता के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में संघ की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ।
बैठक में संघ की गतिविधियों की समीक्षा, आय-व्यय विवरण प्रस्तुत करने और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संविधान में आवश्यक संशोधन समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद सर्वसम्मति से चुनाव कराकर 17 पदों पर पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मनोनयन किया गया।
बैठक में खलीलाबाद नगर पालिका अध्यक्ष जगत जायसवाल को पुनः जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। रमेश प्रसाद को सचिव तथा राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक राम सनेही यादव को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
बैठक में संघ की गतिविधियों की समीक्षा, आय-व्यय विवरण प्रस्तुत करने और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संविधान में आवश्यक संशोधन समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद सर्वसम्मति से चुनाव कराकर 17 पदों पर पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मनोनयन किया गया।
विज्ञापन
बैठक में खलीलाबाद नगर पालिका अध्यक्ष जगत जायसवाल को पुनः जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। रमेश प्रसाद को सचिव तथा राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षक राम सनेही यादव को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। संवाद
विज्ञापन