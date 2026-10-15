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Sant Kabir Nagar News: धुएं को लेकर विवाद, मारपीट में महिला समेत कई घायल

Thu, 15 Oct 2026 12:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:43 AM IST
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Dispute over smoke; several injured, including a woman, in a scuffle.
संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र के मोलनापुर गांव में पशुओं को मच्छरों से बचाने के लिए किए जा रहे धुएं का रुख पड़ोसी के घर की तरफ होने पर विवाद हो गया। विरोध करने पर पहुंचे चार लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर महिला समेत कई लोगों को घायल कर दिया। जाते समय आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
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गांव निवासी जोहरा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 12 अक्तूबर की शाम करीब सात बजे वह अपने घर पर जानवरों के लिए धुआं कर रही थीं। हवा के रुख के कारण धुआं पड़ोसी के घर की तरफ जाने लगा। इसी बात से नाराज होकर अमन, सचिन, शंकर और आशीष उनके दरवाजे पर पहुंच गए। आरोप है कि चारों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी।
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पीड़िता के मुताबिक, बीच-बचाव करने पहुंचीं उनके मायके पक्ष की महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों को भी आरोपितों ने पीटकर घायल कर दिया। इस मारपीट में अफसाना और सलमा को भी गंभीर चोटें आईं। इसके बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।
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घटना के संबंध में एसओ दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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