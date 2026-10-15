Sant Kabir Nagar News: धुएं को लेकर विवाद, मारपीट में महिला समेत कई घायल

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गांव निवासी जोहरा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 12 अक्तूबर की शाम करीब सात बजे वह अपने घर पर जानवरों के लिए धुआं कर रही थीं। हवा के रुख के कारण धुआं पड़ोसी के घर की तरफ जाने लगा। इसी बात से नाराज होकर अमन, सचिन, शंकर और आशीष उनके दरवाजे पर पहुंच गए। आरोप है कि चारों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी।पीड़िता के मुताबिक, बीच-बचाव करने पहुंचीं उनके मायके पक्ष की महिलाओं और परिवार के अन्य सदस्यों को भी आरोपितों ने पीटकर घायल कर दिया। इस मारपीट में अफसाना और सलमा को भी गंभीर चोटें आईं। इसके बाद आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।घटना के संबंध में एसओ दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।