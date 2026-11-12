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Sant Kabir Nagar News: डिलीवरी के दौरान विवाद, कर्मचारी ने ईंट से सिर पर किया हमला

Thu, 12 Nov 2026 11:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:27 PM IST
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Dispute during delivery; employee strikes person on the head with a brick
संतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर के शुगर मिल तिराहे पर डिलीवरी के दौरान हुए विवाद में होटल कर्मचारी पर युवक के साथ मारपीट कर ईंट से सिर पर हमला करने का आरोप लगा है। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि खलीलाबाद क्षेत्र के मैलानी गांव निवासी पीयूष सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि 10 नवंबर की रात करीब 11 बजे वह शुगर मिल तिराहे पर प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने एक ऑर्डर की डिलीवरी करने गए थे। इसी दौरान एक होटल के कर्मचारी आनंद कुमार से किसी बात पर विवाद हो गया। आरोप है कि आनंद कुमार ने उनको गालियां दीं। विरोध करने पर मारपीट करते हुए ईंट से सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। कोतवाल ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर आनंद कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद
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