Sant Kabir Nagar News: महा रविवार पर स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:23 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:23 PM IST
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धनघटा। महा रविवार पर सरयू में स्नान करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके कारण आठ बजते बजते उमरिया बाजार से बिडहर घाट तक लंबा जाम लग गया। जाम हटाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा।
प्रत्येक रविवार को सरयू के बिडहर घाट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार महा रविवार होने की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उमरिया बाजार से बिडहर घाट तक जाम लग गया। जाम में फंसे श्रद्धालु परेशान रहे। जाम की सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और बेतरतीब खड़े वाहनों को इधर से उधर कर कर धीरे-धीरे के किसी तरह रास्ता को खाली करवाया।
इसके बावजूद करीब दो घंटे तक जाम की समस्या बनी रही, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ी।
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प्रत्येक रविवार को सरयू के बिडहर घाट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार महा रविवार होने की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उमरिया बाजार से बिडहर घाट तक जाम लग गया। जाम में फंसे श्रद्धालु परेशान रहे। जाम की सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और बेतरतीब खड़े वाहनों को इधर से उधर कर कर धीरे-धीरे के किसी तरह रास्ता को खाली करवाया।
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इसके बावजूद करीब दो घंटे तक जाम की समस्या बनी रही, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ी।