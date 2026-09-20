Sant Kabir Nagar News: महा रविवार पर स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु

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प्रत्येक रविवार को सरयू के बिडहर घाट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार महा रविवार होने की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उमरिया बाजार से बिडहर घाट तक जाम लग गया। जाम में फंसे श्रद्धालु परेशान रहे। जाम की सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और बेतरतीब खड़े वाहनों को इधर से उधर कर कर धीरे-धीरे के किसी तरह रास्ता को खाली करवाया।इसके बावजूद करीब दो घंटे तक जाम की समस्या बनी रही, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ी।