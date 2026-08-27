Sant Kabir Nagar News: बहू-बेटी परिवार और समाज की रीढ़
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:38 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
सांथा। ब्लॉक सभागार सांथा में बृहस्पतिवार को बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में बहुओं और बेटियों के योगदान को सराहना देना तथा उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। सीओ सर्वदवन सिंह द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वरोजगार योजनाओं और घरेलू हिंसा की रोकथाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि बहु, बेटियों, महिला स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता परिवार और समाज की रीढ़ हैं। इनके सम्मान और सुरक्षा से ही समाज आगे बढ़ेगा। इस दौरान आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। संवाद
विज्ञापन