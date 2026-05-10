Sant Kabir Nagar News: फर्जी इकरारनामा कर मंदिर की जमीन हड़पने की साजिश

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मीरापुर डेराबीबी निवासी विनोद दास ने आरोप लगाया कि उनकी गुरु परंपरा से जुड़ी जमीन वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। उसका फर्जी तरीके से इकरारनामा कर दिया गया। आरोप है कि लक्ष्मीपुर, महराजगंज, बस्ती के निवासी उमाशंकर दास ने स्वयं को महंत बताते हुए तथा जगत नारायण दास का चेला दर्शाकर नयाघाट, अयोध्या निवासी शिवम गुप्ता के नाम करीब 8970 वर्गमीटर भूमि का इकरारनामा 24 फरवरी 2026 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय फैजाबाद में पंजीकृत करा दिया। बता दें कि उमाशंकर दास खलीलाबाद के सरौली स्थित उदासीन मठ के महंत हैं।वादी का आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में लक्ष्मीपुर, महराजगंज, बस्ती के निवासी गौरीशंकर दास और लक्ष्मणघाट, अयोध्या निवासी कुंदन भी गवाह के रूप में शामिल रहे। शिकायतकर्ता के अनुसार संबंधित जमीन उनकी गुरु माता के नाम दर्ज है और मामला अदालत में लंबित होने के बावजूद आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची।पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि पहले थाने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के निर्देश पर अयोध्या कोतवाली नगर पुलिस ने उमाशंकर दास, शिवम गुप्ता, गौरीशंकर दास और कुंदन के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच उपनिरीक्षक अशोक कुमार को सौंपी गई है।