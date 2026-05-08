Sant Kabir Nagar News: बदहाल हुई संपर्क सड़कें, राहगीरों का आना-जाना मुश्किल

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धूल उड़ने से लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है और दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी हुई है। क्षेत्र के जिगिना-रजनवली मार्ग पर लगभग दो महीने पूर्व सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। सड़क पर गिट्टी बिछाने के बाद कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। आज तक सड़क को पक्का नहीं किया गया, जिससे राहगीरों को धूल और ऊबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द निर्माण पूरा नहीं हुआ तो बरसात में यह मार्ग पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाएगा और आवागमन बाधित हो सकता है।इसी प्रकार कोड़रा-कोडइचा संपर्क मार्ग भी लंबे समय से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। सड़क जगह-जगह टूट चुकी है और बड़े गड्ढे बन गए हैं। आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। खाजों से बैजनाथपुर मार्ग की स्थिति भी दयनीय बनी हुई है। सड़क पर गड्ढों और धूल के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण जितेंद्र, देवीशरन, राधेश्याम, राणा राय, प्रदीप, राजेश, सुनील कुमार ने मांग की है कि बरसात शुरू होने से पहले सभी संपर्क मार्गों की मरम्मत और अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।