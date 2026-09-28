Sant Kabir Nagar News: कांग्रेसियों ने जलाया मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण चंद पांडेय ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार केंद्र सरकार के इशारे पर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही कथित वोट चोरी के संबंध में दस्तावेज और तथ्य जनता के सामने रख चुके हैं। हाल में सामने आए कुछ दस्तावेजों से कांग्रेस के आरोपों को बल मिलने का भी उन्होंने दावा किया।जिलाध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि कथित वोट चोरी के मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर राहुल गांधी के नेतृत्व में सड़क से संसद तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।प्रदर्शन में शांति देवी, सुनील कुमार पांडेय, अरुण पांडेय, दयाशंकर चौधरी, पप्पू चौबे, मोइन अंसारी, रमेश चौधरी, अजय सिंह, फैजान खान, राजीव गोंड, सतीश साहनी, परवेज अख्तर, अतीक सिद्दीकी आदि मौजूद रहे।