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संतकबीरनगर। मेंहदावल थाना परिसर में बृहस्पतिवार की रात सीओ सर्वदवन सिंह ने अर्दली रूम आयोजित किया। इसमें मेंहदावल सर्किल के चार थानों की समीक्षा की गई। समीक्षा में मेंहदावल, बखिरा, बेलहरकला और धर्मसिंहवा थानों के लंबित अभियोगों और विवेचनाओं पर चर्चा हुई। क्षेत्राधिकारी ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था पर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने महिला संबंधी अपराधों की विवेचनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। लंबित विवेचनाओं को अनावश्यक रूप से न रखने और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। यक्ष एप के माध्यम से अपराधियों का सत्यापन करने को कहा गया। उनकी वर्तमान गतिविधियों की जानकारी लगातार अपडेट रखने के निर्देश दिए गए। संवाद