बदला मौसम : सर्दी-जुकाम, बुखार संग बीपी-शुगर की भी तकलीफ लेकर पहुंचे मरीज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डॉक्टरों के अनुसार तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव और बारिश के बाद उमस के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल की ओपीडी में शनिवार को सुबह से ही मरीजों की भीड़ रही। सर्दी, जुकाम और बुखार की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में लोग चिकित्सकों के पास पहुंचे। चिकित्सकों के मुताबिक कई मरीजों में बुखार और वायरल जैसे लक्षण बने रहने की अवधि भी सामान्य से अधिक देखी जा रही है।मौसम में बदलाव का असर ब्लड प्रेशर के मरीजों पर भी देखने को मिल रहा है। कभी तापमान बढ़ने तो कभी बारिश के बाद वातावरण में नमी और उमस बढ़ने से कुछ मरीजों में बीपी कम होने तो कुछ में बढ़ने की शिकायत सामने आ रही है। शुगर के मरीज भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं।वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. फराज अहमद ने बताया कि मौसम परिवर्तन के कारण इन दिनों सर्दी-जुकाम और बुखार के मरीज अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं। कई लोगों को ठीक होने में एक सप्ताह से 10 दिन तक का समय लग रहा है। उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और मौसम के अनुरूप सावधानी बरतने की सलाह दी।मनोचिकित्सक डॉ. उमाशंकर ने बताया कि तापमान में बदलाव का असर कुछ लोगों के व्यवहार पर भी पड़ सकता है। बीपी में उतार-चढ़ाव के साथ बेचैनी, चिड़चिड़ापन और गुस्से जैसी समस्या भी कुछ मरीजों में देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है।