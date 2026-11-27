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मेंहदावल। नगर पंचायत में जनगणना कार्य के लिए लगाए गए एक कर्मचारी पर शुक्रवार दोपहर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में कर्मचारी के गले पर गंभीर चोट आई है। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है।घटना की जानकारी होने पर नगर पंचायत के कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में कर्मचारी थाने पहुंच गए और आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।नगर पंचायत में आउटसोर्सिंग पर कार्यालय सहायक के पद पर तैनात रवि कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि शुक्रवार दोपहर करीब सवा तीन बजे वह जनगणना से संबंधित कागजात पहुंचाने के लिए फल मंडी जा रहे थे।इसी दौरान सूरज नाम के युवक ने अकारण उन पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू गले पर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि हमले के दौरान युवक ने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।घटना की जानकारी मिलते ही नगर पंचायत के कर्मचारी आक्रोशित हो गए। राजेश श्रीवास्तव, दिवाकर मिश्र और अवनीश त्रिपाठी समेत एक दर्जन से अधिक कर्मचारी थाने पहुंच गए। कर्मचारियों ने कहा कि दिनदहाड़े सरकारी कार्य में लगे कर्मचारी पर चाकू से हमला होना गंभीर मामला है।इस तरह की घटना से अन्य कर्मचारियों में भी असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। उन्होंने आरोपित को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की।प्रभारी निरीक्षक रामाज्ञा सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है। प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा।