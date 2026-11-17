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वांछित था 20 वर्षीय हेमराज यादव पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि भलुअनी थाने में दर्ज गो तस्करी की एफआईआर में बिहार के गोपालगंज जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र के जगवलिया निवासी 20 वर्षीय हेमराज यादव वांछित था। सोमवार को सूचना मिली कि वह सुरौली थाना क्षेत्र के वेदाचक शीतलपुरी निवासी जैसराज यादव के साथ मोटरसाइकिल से पकड़ी बाजार से नकदह फुलवरिया होते हुए बेलडाड रोड की ओर जा रहा है।



सूचना पर भलुअनी थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान एक आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में हेमराज के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जबकि जैसराज फरार हो गया।

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भटनी और भलुअनी थानों में पहले से दर्ज हैं प्राथमिकी गो तस्करी के मामले में वांछित हेमराज यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। जवाबी फायरिंग में उसके बाएं पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। - सुनील कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, देवरिया पुलिस ने मौके से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस और 315 बोर का कारतूस का खोखा बरामद किया। हेमराज के खिलाफ भटनी और भलुअनी थानों में पहले से गो तस्करी समेत अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज हैं। पुलिस टीम पर फायरिंग और अवैध हथियार रखने के आरोप में भलुअनी थाने में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है।

भलुअनी थाना क्षेत्र के बेलडाड रोड पर पुलिस और गो तस्करी के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार, घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।