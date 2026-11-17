संतकबीरनगर: जमोहरा हत्याकांड में मुठभेड़ के दौरान आरोपी को लगी गोली, मृतकों के परिजन का अंतिम संस्कार से इनकार
पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार भोर में दोनों मृतकों के शव गांव पहुंचे तो परिजन ने उन्हें घर के दरवाजे पर रख दिया और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजन की मांग है कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी की है।
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मेंहदावल क्षेत्र के जमोहरा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। मंगलवार भोर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी राकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
पुरानी रंजिश को लेकर दो युवकों की गोली मारकर हुई थी हत्या
बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर दो दिन पहले आरोपियों ने दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी।
परिजन का अंतिम संस्कार करने से इनकार
उधर, पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार भोर में दोनों मृतकों के शव गांव पहुंचे तो परिजन ने उन्हें घर के दरवाजे पर रख दिया और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजन की मांग है कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
परिजन को मनाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जुटे हैं। गांव में तनाव और अफरा-तफरी का माहौल देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।