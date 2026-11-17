उधर, पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार भोर में दोनों मृतकों के शव गांव पहुंचे तो परिजन ने उन्हें घर के दरवाजे पर रख दिया और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। परिजन की मांग है कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई और पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

परिजन को मनाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जुटे हैं। गांव में तनाव और अफरा-तफरी का माहौल देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।