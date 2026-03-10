गाड़ियां चढ़ाने वालों को प्रश्रय दे रही भाजपा सरकार : अजय
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 03:00 AM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
धर्मसिंहवा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगलवार को एमबीबीएस छात्र आकाश पांडेय के घर धर्मसिंहवा के बरगदवा माफी पहुंचे। परिवार के लोगों से मिलकर हादसे पर उन्होंने दुख व्यक्त किया और परिजनों को ढाढस बंधाया। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये की सहायता, एक सरकारी नौकरी और अन्य सहायता की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोपी के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में बैठे लोगों के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सरकार के एक मंत्री ने मामले में गलतबयानी की, लेकिन उस मंत्री पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री से न तो पूछताछ की गई और न ही मंत्रिमंडल से हटाया गया। बीजेपी सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, यह लोग ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, जिनके लोग खुलेआम लोगों पर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि एक योग्य परिवार जो खपरैल के मकान में रहकर बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर बनाना चाह रहा था, जो देश व समाज की सेवा करता, घर की परिस्थिति को बदलता, ऐसे परिवार से बीजेपी सरकार ने बुढ़ापे की लाठी छीन ली। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि मुख्यमंत्री जिले में होते हुए भी इस परिवार को न तो मिलने के लिए बुलाए और न ही कोई विशेष मदद की।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में बैठे लोगों के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सरकार के एक मंत्री ने मामले में गलतबयानी की, लेकिन उस मंत्री पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री से न तो पूछताछ की गई और न ही मंत्रिमंडल से हटाया गया। बीजेपी सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, यह लोग ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, जिनके लोग खुलेआम लोगों पर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं।
विज्ञापन
प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि एक योग्य परिवार जो खपरैल के मकान में रहकर बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर बनाना चाह रहा था, जो देश व समाज की सेवा करता, घर की परिस्थिति को बदलता, ऐसे परिवार से बीजेपी सरकार ने बुढ़ापे की लाठी छीन ली। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि मुख्यमंत्री जिले में होते हुए भी इस परिवार को न तो मिलने के लिए बुलाए और न ही कोई विशेष मदद की।
विज्ञापन