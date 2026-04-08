Sant Kabir Nagar News: सड़क किनारे खड़ी बोलेरो से टकराए बाइक सवार, एक की मौत

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खैरा गांव निवासी मुकेश पुत्र राम उजागीर कुछ महीने पहले मुंबई कमाने गया था। बाबा की मौत की सूचना पर मुंबई से उनकी तेरहवीं में शामिल होने के लिए मुकेश अपने चचेरे भाई सुनील पुत्र कमलेश (23) के साथ घर आ रहा था। बुधवार को खलीलाबाद स्टेशन पर उतरने के बाद घर से बाइक से लेने गए भांजे के साथ गांव के लिए रवाना हुआ। सुबह लगभग 5:00 बजे रामजानकी मार्ग पर स्थित शनिचरा बाजार युवक पहुंचे, वहां सड़क के किनारे खड़ी बोलेरो गाड़ी में टकरा गए। इस हादसे में वह घायल हो गए।सूचना पर पहुंचे परिजन सीएचसी मलौली ले गए। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से उन्हें मेडिकल काॅलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज के डाॅक्टरों ने गंभीर रूप से घायलों में मुकेश को मृत घोषित कर दिया। दो घायलों का इलाज चला रहा है। दो महीने पहले मुकेश की मां श्यामपति देवी की बीमारी के चलते मौत हो चुकी।