फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Bike rider collides with Bolero parked on the roadside, one dead

Sant Kabir Nagar News: सड़क किनारे खड़ी बोलेरो से टकराए बाइक सवार, एक की मौत

Fri, 04 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Bike rider collides with Bolero parked on the roadside, one dead
मुकेश का फाइल फोटो 
रोसयाबाजार। धनघटा थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी मुकेश (22 वर्ष) की हादसे में मौत हो गई। वह मुंबई से घर आ रहा था। बुधवार को खलीलाबाद स्टेशन पर उतरने के बाद घर से लेने गए युवक की बाइक से घर आ रहा था। रास्ते में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में घायल दो युवकों का मेडिकल काॅलेज गोखपुर में इलाज चल रहा है।
विज्ञापन

खैरा गांव निवासी मुकेश पुत्र राम उजागीर कुछ महीने पहले मुंबई कमाने गया था। बाबा की मौत की सूचना पर मुंबई से उनकी तेरहवीं में शामिल होने के लिए मुकेश अपने चचेरे भाई सुनील पुत्र कमलेश (23) के साथ घर आ रहा था। बुधवार को खलीलाबाद स्टेशन पर उतरने के बाद घर से बाइक से लेने गए भांजे के साथ गांव के लिए रवाना हुआ। सुबह लगभग 5:00 बजे रामजानकी मार्ग पर स्थित शनिचरा बाजार युवक पहुंचे, वहां सड़क के किनारे खड़ी बोलेरो गाड़ी में टकरा गए। इस हादसे में वह घायल हो गए।
विज्ञापन

सूचना पर पहुंचे परिजन सीएचसी मलौली ले गए। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से उन्हें मेडिकल काॅलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज के डाॅक्टरों ने गंभीर रूप से घायलों में मुकेश को मृत घोषित कर दिया। दो घायलों का इलाज चला रहा है। दो महीने पहले मुकेश की मां श्यामपति देवी की बीमारी के चलते मौत हो चुकी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed