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Sant Kabir Nagar News: पति की दूसरी शादी का विरोध करने पर पीटा

Thu, 12 Nov 2026 11:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:59 PM IST
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Beaten for opposing husband's second marriage
संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के लेडुआ महुआ रोशन बाबा गांव में दूसरी शादी का विरोध करने पर एक महिला के साथ मारपीट करने और छत से धक्का देकर गिराने का मामला सामने आया है। पीड़िता नसरीन ने पति समेत ससुराल के पांच लोगों पर मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और घर से निकालने का आरोप लगाया है।
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पुलिस तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। एसओ दिलीप सिंह ने बताया कि पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता नसरीन ने जानकारी दी कि उसकी शादी मो. इरफान के साथ हुई है। उसके तीन बच्चे हैं। आरोप है कि करीब चार महीने पहले पति ने चोरी-छिपे दूसरी शादी कर ली और दूसरी पत्नी को घर पर रख लिया।
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इसका विरोध करने पर पति, सास जुबैदा खातून, ससुर मो. अली और देवर जन्नत अली आए दिन उसको गालियां देते और मारपीट करते हैं। आरोप है कि चार नवंबर की शाम करीब सात बजे पति और ससुराल के लोगों ने उसके साथ मारपीट की।
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इस दौरान पति मो. इरफान और सौतन गुड़िया ने जान से मारने की नीयत से उसे छत से धक्का दे दिया। नीचे गिरने से उसके दाहिने पैर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। संवाद
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