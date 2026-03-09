Sant Kabir Nagar News: लोक अदालत में ऋण वसूली मामलों का बैंक कराए निस्तारण

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अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत कृष्ण कुमार ने कहा कि 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए सभी बैंक प्रमुख अभी से जुट जाएं और बैंक ऋण वसूली से संबंधित अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का प्रयास करें। सभी बैंक के बकायेदारों का सम्मन समय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त कराए जाए, ताकि सम्मनों को समस्त थानों के माध्यम से बकाएदारों को तामिला कराया जा सके। विज्ञापन

इसके संबंध में अग्रणी बैंक प्रबंध कार्यालय से हरिकेश नारायण ने बताया कि समस्त बैंकों के सम्मनों को तैयार किया जा रहा है तथा पक्षकारों को प्रेषित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक ऋण वसूली के मामले निस्तारित कराएं जा सके। अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत कृष्ण कुमार ने कहा कि 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए सभी बैंक प्रमुख अभी से जुट जाएं और बैंक ऋण वसूली से संबंधित अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का प्रयास करें। सभी बैंक के बकायेदारों का सम्मन समय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त कराए जाए, ताकि सम्मनों को समस्त थानों के माध्यम से बकाएदारों को तामिला कराया जा सके।इसके संबंध में अग्रणी बैंक प्रबंध कार्यालय से हरिकेश नारायण ने बताया कि समस्त बैंकों के सम्मनों को तैयार किया जा रहा है तथा पक्षकारों को प्रेषित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक ऋण वसूली के मामले निस्तारित कराएं जा सके।

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संतकबीरनगर। 14 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर सोमवार को जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह के निर्देश पर एडीआर भवन में जिला प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार सिंह और नोडल अधिकारी लोक अदालत कृष्ण कुमार पंचम ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोक अदालत में ऋण वसूली मामलों के निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए।