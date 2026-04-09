Sant Kabir Nagar News: शिविर में 25 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए

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सीएचसी खलीलाबाद के अधीक्षक डॉ. उमर हसमत अंसारी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाया जाना शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है, ताकि लोगों को योजना का लाभ मिल सके। ऐसे में अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। इसी के तहत बृहस्पतिवार को सीएचसी खलीलाबाद में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनवाया गया है। उन्होंने बताया कि आगे भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। जो भी लोग पात्र हैं वह लोग यहां आकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर भी आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।इस दौरान बीपीएम अभय त्रिपाठी, बीसीपीएम महेंद्र कुमार त्रिपाठी, आयुष्मान मित्र अनिल कुमार, दिनेश चौधरी, अखिलेश चौधरी, पवन कुमार आदि माैजूद रहे।