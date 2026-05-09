फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Arrested with bike, cash recovered

Sant Kabir Nagar News: बाइक के साथ गिरफ्तार, नकदी बरामद

Mon, 05 Oct 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Arrested with bike, cash recovered
संतकबीरनगर। थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा चोरी की एक मोटरसाइकिल व चोरी की मोटरसाइकिल बेचने से प्राप्त 1600 रुपये के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जयप्रकाश दूबे के नेतृत्व में गठित टीम ने बब्लू उर्फ मोहम्मद शाहिद निवासी भैंसहिया को शमशान घाट, औद्योगिक क्षेत्र के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि बरामद मोटरसाइकिल को 20 दिन पूर्व बरदहिया बाजार से चोरी की थीए तथा एक महीना पूर्व शिवाय होटल के सामने से एक अन्य मोटरसाइकिल चोरी कीए जिसे 5000 रुपये में बेच दी थी। बरामद 1600 रुपये उसी के बचे पैसे हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed