विज्ञापन

धर्मसिंहवा। 54वीं बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के अंतर्गत मंडल स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन बस्ती में किया गया। इसमें शिक्षक नवाचार श्रेणी में जनता इंटर कॉलेज धर्मसिंहवा, संतकबीरनगर के विज्ञान शिक्षक अर्घ्य डे ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय और जनपद का गौरव बढ़ाया।इस उपलब्धि के साथ उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। विज्ञान शिक्षक अर्घ्य डेे विद्यालय में छात्र-छात्राओं को बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के लिए मार्गदर्शन और तैयारी करा रहे थे। उनके नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में सराहना मिली। प्रथम स्थान हासिल करने पर विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने अर्घ्य डेे को इस सफलता पर बधाई देते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं।शिक्षक अर्घ्य डे की इस सफलता को शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और रचनात्मक गतिविधियों के प्रति रुचि बढ़ने की उम्मीद है।श