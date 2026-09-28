Sant Kabir Nagar News: नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन का एलान

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ज्ञापन सौंपने के बाद सीएचओ ने कहा कि कोरोना काल से लेकर अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बावजूद उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। इससे सीएचओ और संविदा कर्मचारियों में नाराजगी है।संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से नियमितीकरण की मांग की जा रही है। अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मांगों के समाधान के लिए 30 सितंबर से लखनऊ के ईको गार्डन में आंदोलन शुरू किया जाएगा। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही गई।जिला महामंत्री सब्या चौधरी ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहा है। सीएचओ का कहना है कि वे नियमित कर्मचारियों की तरह स्वास्थ्य सेवाओं में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन अभी संविदा पर कार्यरत हैं। इससे उनके भविष्य और सेवा शर्तों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उन्होंने नियमितीकरण को भविष्य की सुरक्षा और बेहतर सेवा शर्तों से जोड़ते हुए सरकार से मांग पूरी करने की अपील की।इस दौरान जिला संयोजक दीनदयाल वर्मा, कादिर, सतीश, सविता, अनुराधा, प्रियंका, शिप्रा, खुशबू, दीक्षा, दीपशिखा, बबीता, दीपिका आदि सीएचओ मौजूद रहीं।