फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Ahead of the PET, officials inspected the arrangements at the centre.

Sant Kabir Nagar News: पीईटी कल, अफसरों ने परखी केंद्र की व्यवस्था

Sat, 24 Oct 2026 12:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Ahead of the PET, officials inspected the arrangements at the centre.
एचआरपीजी कॉलेज में पीईटी परीक्षा को लेकर निरीक्षण करती डीएम-स्रोत सूचना
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

संतकबीरनगर। 25-30 अक्तूबर और एक नवंबर को होने वाली पीईटी के लिए जिले में आठ केंद्र बनाए गए हैं। इनकी व्यवस्था देखने के लिए डीएम अनुज मलिक और एसपी संदीप कुमार मीना ने शुक्रवार को निरीक्षण किया। केंद्रों पर सीसीटीवी आदि की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की लिखित परीक्षा को सकुशल, शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। डीएम अनुज मलिक ने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्र के सभी कमरों में सीसीटीवी क्रियाशील रहें। निर्बाध बिजली आपूर्ति हेतु जनरेटर एक्टिव मोड में रहें, जिससे सीसीटीवी बंद न हों।
विज्ञापन

परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन एवं आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों की तलाशी के लिए तैनात करने, अनुचित साधनों का प्रयोग रोकने आदि से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर तैयारियों का निरीक्षण कर समीक्षा की।
विज्ञापन
विज्ञापन

डीएम ने निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्रों पर आवश्यकतानुसार स्टाफ व आधारभूत सुविधाएं यथा बिजली, पानी, जेनरेटर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी और निर्धारित गाइडलाइंस का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।य
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed