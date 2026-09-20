Sant Kabir Nagar News: हत्या के प्रयास में वांछित आरोपी गिरफ्तार, कैंची बरामद
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:32 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:32 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से हमला कर हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने रविवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कैंची भी उसके घर से बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए रवाना कर दिया।
पुलिस के अनुसार, झुंगिया गांव निवासी बृजेश के खिलाफ बखिरा थाने में हत्या के प्रयास समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। पीड़िता ने 19 सितंबर को पुलिस को दिए प्रार्थनापत्र में आरोप लगाया था कि 18 सितंबर को उसके माता-पिता के कहने पर बृजेश ने उसके पति दयाशंकर को गाली दी। इसके बाद जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिया।
पुलिस ने रविवार को बंडा नाला के पास से आरोपी बृजेश को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर घर से घटना में प्रयुक्त एक कैंची बरामद की गई। पुलिस ने उसके खिलाफ समस्त विधिक कार्रवाई पूरी करके संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार रवाना कर दिया गया।
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संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से हमला कर हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने रविवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कैंची भी उसके घर से बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए रवाना कर दिया।
पुलिस के अनुसार, झुंगिया गांव निवासी बृजेश के खिलाफ बखिरा थाने में हत्या के प्रयास समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। पीड़िता ने 19 सितंबर को पुलिस को दिए प्रार्थनापत्र में आरोप लगाया था कि 18 सितंबर को उसके माता-पिता के कहने पर बृजेश ने उसके पति दयाशंकर को गाली दी। इसके बाद जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिया।
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पुलिस ने रविवार को बंडा नाला के पास से आरोपी बृजेश को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर घर से घटना में प्रयुक्त एक कैंची बरामद की गई। पुलिस ने उसके खिलाफ समस्त विधिक कार्रवाई पूरी करके संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार रवाना कर दिया गया।
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