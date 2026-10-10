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Sant Kabir Nagar News: किशोरी को भगा ले जाने का आरोप

Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 03:00 AM IST
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Accused of kidnapping a teenager
संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र से 16 वर्षीय किशोरी लापता हो गई है। उसकी मां ने एक अज्ञात युवक पर शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है।
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किशोरी 14 सितंबर को लापता हुई। मां ने कांशीराम आवास के मकान नंबर-17 में रहने वाली कपूरी देवी और चंदा देवी पर भी आरोप लगाए हैं। उन पर युवक की मदद करने और साजिश में शामिल होने की आशंका जताई है।
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लापता होने के बाद से मां लगातार उसकी तलाश कर रही थी। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने कोतवाली खलीलाबाद पुलिस से शिकायत की। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद
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