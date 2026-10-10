Sant Kabir Nagar News: किशोरी को भगा ले जाने का आरोप

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किशोरी 14 सितंबर को लापता हुई। मां ने कांशीराम आवास के मकान नंबर-17 में रहने वाली कपूरी देवी और चंदा देवी पर भी आरोप लगाए हैं। उन पर युवक की मदद करने और साजिश में शामिल होने की आशंका जताई है।लापता होने के बाद से मां लगातार उसकी तलाश कर रही थी। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने कोतवाली खलीलाबाद पुलिस से शिकायत की। कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। संवाद