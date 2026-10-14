Sant Kabir Nagar News: पुश्तैनी जमीन का कूटरचित बैनामा कराने का आरोप

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एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में नूरुद्दीन ने बताया कि धौरहरा गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन है। करीब 50 वर्ष पहले परिवार में आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा हुआ था। इसके बाद से वह अपने हिस्से की जमीन पर काबिज हैं और खेती करते आ रहे हैं। आरोप है कि जमीन के अभिलेख निकलवाने पर पता चला कि उनके पट्टीदार मोहम्मद अमीन ने उनके हिस्से की जमीन की गलत चौहद्दी दर्शाकर 10 जनवरी 2025 को मोहम्मद अल्ताफ के नाम बैनामा कर दिया। पीड़ित के अनुसार, संबंधित जमीन पर उनका कब्जा है। वहां पक्का निर्माण और बाउंड्री भी बनी हुई है। इसके बावजूद मोहम्मद अमीन, मोहम्मद अल्ताफ, अनिल कुमार और मोहम्मद ंकासिम अंसारी की मिलीभगत से जमीन का गलत तरीके से क्रय-विक्रय किया गया। आरोप है कि पहले किए गए बैनामे में भी दिशाओं और चौहद्दी का उल्लेख इस तरह किया गया, जिससे उनके हिस्से की जमीन को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो सके।नूरुद्दीन ने आरोप लगाया कि संबंधित लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। गलत चौहद्दी दर्शाकर बैनामा कराने के संबंध में पूछने पर गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। जमीन बेचने और कब्जा करने की धमकी से वह और उनका परिवार भयभीत है।कोतवाली प्रभारी जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर तहरीर के आधार पर चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।