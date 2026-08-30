Sant Kabir Nagar News: युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपी गिरफ्तार

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धर्मसिंहवा। धर्मसिंहवा पुलिस ने युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। थाना क्षेत्र के बौरव्यास चौकी क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में उसके पिता ने अनहोनी की आशंका जताते हुए धर्मसिंहवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। एसओ सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी युवक विष्णु, निवासी अहमदपुर, थाना हरपुर बुदहट, गोरखपुर के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उपनिरीक्षक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। संवाद