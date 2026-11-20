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पिता ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि गांव का ही एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। काफी तलाश के बाद भी बेटी का पता नहीं चलने पर पुलिस से शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसओ मनीष जायसवाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद

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धर्मसिंहवा। थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में पुलिस ने युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। घटना नौ नवंबर की बताई जा रही है।