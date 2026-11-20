Sant Kabir Nagar News: नाबालिग को बहला कर भगाने का आरोप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:49 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:49 PM IST
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धर्मसिंहवा। थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में पुलिस ने युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। घटना नौ नवंबर की बताई जा रही है।
पिता ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि गांव का ही एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। काफी तलाश के बाद भी बेटी का पता नहीं चलने पर पुलिस से शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसओ मनीष जायसवाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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पिता ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि गांव का ही एक युवक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। काफी तलाश के बाद भी बेटी का पता नहीं चलने पर पुलिस से शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसओ मनीष जायसवाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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