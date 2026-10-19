फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   A procession was taken out for the installation of the idol of Goddess Durga.

Sant Kabir Nagar News: मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना के लिए निकाली शोभायात्रा

Mon, 19 Oct 2026 12:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
A procession was taken out for the installation of the idol of Goddess Durga.
रोसयाबाजार। ब्लॉक पौली के तिलकूपुर गांव में मां दुर्गा के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रविवार को मूर्ति का नगर भ्रमण हुआ। मुख्य यजमान श्याम सुंदर और ग्राम वासियों की मौजूदगी में आचार्यों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। गाजे-बाजे और घोड़े के साथ यह यात्रा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से गुजरी। इससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। आचार्य महेंद्र और कृष्ण कुमार ने यात्रा का उद्देश्य बताया। इसका मकसद प्रतिमा को अन्य मंदिरों तक पहुंचाना और लोगों को दर्शन कराना था। यह यात्रा तिलकूपुर मंदिर से रोसया बाजार और अन्य गांवों से होकर मंदिर परिसर लौटी। इस अवसर पर बबलू पाल, संतोष पाल और अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed