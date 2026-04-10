Sant Kabir Nagar News: जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट का होगा निर्माण, गंभीर मरीजों को मिलेगी राहत

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वर्ष 2023 में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी शासन ने मंजूरी प्रदान करते हुए 27 करोड़ रुपये अवमुक्त किए थे, लेकिन जमीन के पेच में मामला लटका रहा है। कारण यह है कि जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई। इसके बाद जमीन की तलाश होती रही। बाद में पोस्टमार्टम हाउस के पास वन विभाग की जमीन चिह्नित की गई। इसके साथ ही कार्यदायी संस्था सीएनडीएस ने डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दी है। इससे क्रिटिकल केयर ब्लॉक की उम्मीद जग गई है। यह क्रिटिकल केयर ब्लॉक चार मंजिला बनेगा। यहां अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही चिकित्सकों की तैनाती के साथ ही सभी प्रकार की मशीनें लगाई जाएंगी। क्रिटिकल केयर ब्लॉक में आईसीयू, आइसोलेशन बेड के अलाव वेंटिलेटर व ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।000000000000000ये सुविधाएं मिलेंगीअत्याधुनिक वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन, हृदय निगरानी उपकरण, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे और सीटी स्कैन, आईवी दवाएं एवं तरल पदार्थ, घाव व सर्जिकल केयर, प्रशिक्षित चिकित्सकों की टीम, संक्रामक रोगियों के लिए अलग आइसोलेशन रूम आदि शामिल है।000000000000गंभीर मरीजों को रेफर करने की बजाय होगा इलाजजिला अस्पताल में अभी गंभीर मरीजों के इलाज की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में गंभीर मरीजों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है। क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन जाने से गंभीर मरीजों का इलाज यहां संभव हो सकेगा। इससे मरीजों और तीमारदारों को राहत मिलने की उम्मीद है।00000000000000000000जिला अस्पताल के बगल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने की तैयारी है। इसके लिए जमीन चिह्नित हो चुकी है, और शासन से 27 करोड़ का बजट मंजूर है। यह चार मंजिला होगा और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।-डॉ. रामानुज कनाैजिया, सीएमओ